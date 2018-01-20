〈北部〉65歲以上遊復興新溪口吊橋 下月起收70元

2018-01-20

即起每日4時段 溪口端可回程

〔記者李容萍／復興報導〕復興區新溪口吊橋、羅浮溫泉泡腳池十三日同日啟用，復興區公所基於營運成本及提昇旅遊品質考量，將於二月一日起實施通橋新制，取消六十五歲以上的免費票、改為優待票七十元，而原本只單向通行，即日起試辦一天四個時段開放溪口端返回角板山的新措施。

另外，原本泉質混濁、稍冷的羅浮溫泉泡腳池，這兩天泉質已恢復原本色澤，水溫也提升到四十度左右，並推出冷熱泡，可交換泡腳。

復興區長曾志湘表示，新溪口吊橋啟用第一週共一萬一九六八人次登橋，全票一○○元，門票總收入七十六萬七九四○元，由於吊橋園區管理人員和免費接駁車的營運成本平均一天約十二萬元，為平衡支出，將從二月一日起取消六十五歲以上的免費票，改和設籍桃園市民一樣購買優待票，至於市議員楊朝偉提議除復興區民，大溪區民也應免費，公所暫不考慮。

為回應遊客需求，新溪口吊橋即日起試辦一天四個時段，開放溪口端返回角板山的新措施，分別為上午十點五十五分、十一點五十五分、中午十二點五十五分和下午四點，因回程為上坡階梯，遊客需酌量自身體力。

羅浮溫泉泡腳池水 加溫至40度

至於遊客投訴羅浮溫泉泡腳池泉質太濁、水溫不夠，經市府風景區管理處派員在三口小池進行加溫作業，即日起水溫已上升至四十度左右，因三口大池溫度降得快，建議遊客採取冷熱泡方式，泡後觸感會更光滑柔細。