〈北部〉支援特殊救災 桃園機動型義消分隊成軍

2018-01-20

表揚績優消防及義消110人

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕昨天是一一九消防節，市府消防局在第一大隊坪頂分隊舉辦系列活動，除慶祝坪頂分隊新廳舍落成啟用，也表揚一○一位績優消防及義消人員，同時授旗成立機動型山域、水域、救護義消分隊，消防局表示，這三個義消分隊成員均由專業人員組成，屬於機動型、任務型編組，如有大型或特殊災難隨即整裝支援。

山域任務 協助登山客救護

其中，山域由擔任義消已十七年、現任大園區登山協會理事長的陳耀東擔任分隊長，將結合專業教練的救助技術，協助處理大型登山客迷路、急病救護等救助；山域十八名成員中唯一的女隊員楊彩琳，從香港嫁來台灣十年，因丈夫喜歡登山也進而愛上，並考取專業證照，她現在是專業嚮導，兩週前才帶九、七歲的兒子從雪山登山回來。

水域任務 水面及潛水救護

水域成員共有廿三人，由中華民國水上救生協會教練及考試官劉俊宏領軍，他曾是游泳國手並在中央警察大學任教卅多年，許多消防人員都是他的學生，他也曾參與電影《聽說》的演出；副隊長王懷生經營潛水公司，曾自費到美國、中國進修潛水課程，考取專業潛水證照，兩人依照各自專長分工，劉俊宏精於水面上救護，王懷生則是潛水救護，水域成員每人都具備專業潛水執照，也有成員參與過復興航空基隆河空難、蘇迪勒颱風土石流的救援工作。

救護第五分隊 桃南區協勤

至於新成軍的義消救護大隊第五分隊，成員都是國軍，消防局表示，去年與國防部軍醫局簽署合作備忘錄，此次國軍遴選出卅四位具救護技術員資格的成員，將與消防人員一同移地訓練，累積實務經驗並強化臨場素質，將會在龍潭、龍岡及平鎮等地協勤。