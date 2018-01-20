〈北部〉設護欄、鋪柏油 白雲、楓林2步道整修完工

2018-01-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉背山面海，位在福興山腳下、全長二點八公里的楓林步道，蜿蜒而上的山徑兩旁有著成列的楓樹。吉安鄉公所向原住民族委員會爭取一千萬元經費後，相繼施作白雲、楓林步道近五百公尺道路型護欄、二點二公里的柏油路面，目前已全數完工，可望提高年久失修的步道安全性。

去年獲原民會千萬補助改善

白雲、楓林部落特色改善計畫去年獲原民會一千萬元經費補助，九十天工期陸續針對兩條步道的轉彎路段、高低落差較危險部分，新建長約四百五十五公尺的道路型護欄，同時也將道路坑洞及老舊龜裂明顯區段，重新鋪設二點二公里的柏油路面。

擁有豐富天然景觀的白雲、楓林步道，緊鄰中央山脈山稜，民眾自初英山、七腳川山上，就能俯視廣闊的吉安平原，還能前往日光、向陽步道，體驗各具特色的登山健行體系，四條步道目前已成為遊客假日休閒踏青的熱門景點。

吉安鄉長黃馨說，白雲、楓林步道既有道路鋪面年久失修，山區部分路段陡峭落差甚大，公所趕在農曆年前建置新的安全護欄，並鋪設平整的柏油路面，除希望提升整體安全性，也一併強化遊客不同層次的視覺感受。

她說，早期欄杆皆以木頭材質施作，經長期日曬雨淋易腐壞，工程建置改朝向節能環保、永續維護的概念施作，主要採用仿竹及仿木欄杆，與周邊山林環境互相結合。

黃馨說，部落道路、坡地修護後，除提供居住在吉安、福興及南華等地，栽種箭筍、山蘇、生薑的農友，能夠順利將農特產品運送下山外，也讓喜愛爬山健走的民眾，更加安全自在地漫步山林，享受天然芬多精的洗禮，歡迎遊客春節上山踏青，共賞楓樹及盛開的梅花。