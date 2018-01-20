〈北部〉西湖溪整體環境營造 下月開工

2018-01-20

總經費兩億七千萬元

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖溪起源三義鄉，之後經由銅鑼鄉、西湖鄉最後從後龍鎮出海，由於沿線多為農村，較少受到開發汙染，苗栗縣政府爭取全國水環境改善補助，啟動「西湖溪整體環境營造計畫」，總經費兩億七千萬，預計於二月份舉行開工儀式，期盼打造兼具觀光與生態的亮點。

苗栗縣政府水利處指出，經過勘查，認為西湖溪生態環境與觀光發展可以兼顧，縣府呈報計畫後，獲得中央補助，主要將在銅鑼鄉竹森橋至樟九大橋之間的高灘地建置六公里長自行車道及步道，提供民眾運動休閒以及觀景空間。

苗栗縣政府指出，自行車道完工後可以銜接周遭縣道，且鄰近有客委會台灣客家文化館、九華山、銅鑼杭菊花海等，也能發揮串聯景點效果。另外，縣府也將規劃把竹森橋上游、遭大雨掏空橋墩基座塌陷的便橋改建為景觀橋，除了汰除老舊橋樑也能加以美化。

另外，由於西湖溪於出海口附近形成一片自然濕地，且附近有苗栗縣政府之前大力打造的綠光海風自行車道，不過礙於水流阻隔，必須繞經西濱公路與車爭道，「西湖溪整體環境營造計畫」將利用現有的西湖溪出海口舊海線鐵路既有橋墩，搭建兩百一十五公尺長自行車專用橋。

打造觀光與生態亮點

苗栗縣政府水利處表示，西湖溪出海口後龍鎮端的自行車專用橋完工後，車友除可享受追風快感，也能一覽夕陽落日之美，還能到西湖濕地體會豐富生態。

另外，西湖溪出海口附近還有過港貝化石層等景點，與綠光海風自行車道同樣濱臨海邊，具備相當的觀光潛力。