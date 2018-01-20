〈北部〉柑桔凍傷 竹縣爭取天災救助

2018-01-20

40餘公頃無收獲 損失千餘萬元

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕受到元月上旬寒流來襲的影響，新竹縣正值產季的柑桔出現凍傷等災情；縣府農業處表示，初步調查換算，全縣柑桔無收穫面積四十餘公頃，損失一千餘萬元，近日實地勘災後，將由農糧署等單位複查確認，爭取天然災害救助。

縣府農業處長邱世昌表示，新竹縣柑桔作物栽培面積共二千三百四十八公頃，年產量約四萬餘公噸，產期約自十一月中下旬開始，其中較大宗者依序為椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑。

受到上波寒流連日低溫的影響，包括峨眉、橫山、芎林、竹東及寶山等鄉鎮的柑桔園，出現凍傷、霜害或落果等災情，以正值產季的海梨柑和即將上市的桶柑居多；初步統計，受害面積合計約一百一十點八公頃，損害程度三十六％，換算無收穫面積約四十公頃，損失約一千零二十六萬元。

柑桔凍傷後遇陽光會變軟，農民大多自用或做堆肥。

新竹縣海梨柑市價，依大小不同，每台斤十八元到二十二元不等，略低於往年。

桶柑市價每台斤三十五元到五十五元不等，較往年略高。

農業處連日來與鄉鎮公所和農會人員實地勘災，將彙整提報農委會，由農糧署等單位複查，確認實際損害情況，爭取天然災害救助。

去年因氣候平順 柑桔品質優良

邱世昌表示，去年因氣候平順無颱風，柑桔品質優良，預估整體產量仍較往年成長約一到二成。

縣府除輔導新竹縣農會建置網路平台（http://www.hcsfa.org.tw），彙整各地優質柑桔產品資訊，也和各公所、農會攜手推出一波波行銷活動，協助農友銷售，請民眾多加支持。