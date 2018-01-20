〈北部〉龜山文德非營利幼兒園 5月招生

2018-01-20

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕市府透過租地、價購原建物，將停班的幼兒園活化，成立「龜山文德非營利幼兒園」，將於五月招生、八月開學，預計招收二到三歲幼幼班卅二名，三至五歲班一二○名；教育局表示，從二○一五年至二○一七年，已新增卅五園、招收三二三一人，預計二○二○年可達新增五十九園、招收六一○六人的目標，目前全市公幼、非營利幼兒園共有二○二所。

即將招生的龜山文德園，前身為已停業二年的私立日昇勞工幼兒園，是一棟二層樓的獨立型建物，市長鄭文燦昨前往履勘時表示，該處土地為經濟部所管，建物為私有，考量園區鄰近A7合宜住宅，住戶遷入後幼兒園需求量將增加，因此，分別進行土地租用及建物價購，整建轉型為非營利幼兒園。

教育局表示，今年度除龜山文德園，預計再開辦桃園區經國園（包含永順、大有分班）、平鎮區新華園、楊梅區楊光園，均於五月同步招生，共可招收四五二人。

教育局幼兒教育科長辛采芳說，加上政府補助，非營利幼兒園平均每個月僅需負擔約五千元學費，其中教保服務時間為早上八點至晚上五點，課後留園最晚可至晚上七點，且寒暑假照常上課，適合現代雙薪家庭；凡設籍桃園市的四歲幼童，還可獲每學期一萬五千元補助；四月十七日起可至招生網站（網址：http://kids.shlps.tyc.edu.tw/）查詢招生資訊。