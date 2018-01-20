〈北部〉前瞻補助 桃園加速易淹區19項雨水道工程

2018-01-20

今、明兩年完工 雨水道再推進13.5公里

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市列管興建雨水下水道總長度為四八八公里，至今興建三五五公里，普及率七十三％，為加速建設，水務局爭取前瞻基礎建設水環境與安全建設計畫，提出廿三項計畫，總經費約十一．六億元，中央補助近十億元，計畫已於去年底核定，已陸續設計發包，工程可於今、明兩年完工，總長度約十三．五公里，普及率提升二．八％。

水務局長劉振宇說，易淹水地區大都是地勢低窪，加上沒有雨水下水道，只要碰到豪大雨，雨水無法宣洩就會淹水，興建雨水下水道可將雨水引流到河川，讓該地區不再飽受淹水之苦；廿三項計畫中，有十九項為雨水下水道改善工程，施工區域皆為桃園市最易淹水的地區，申請前瞻計畫補助加快興建速度。

4項經費達億元 淹水整治具指標意義

劉振宇表示，十九項工程中有四項經費達億元，其中「楊梅區瑞溪路Ｆ幹線工程」經費一億五千萬元，可解決楊梅埔心火車站前站淹水，「楊梅區梅獅路二段Ｇ幹線工程」經費一億二千萬元，可解決楊梅蘋果村社區周邊淹水，「中壢區民族路六段Ｌ幹線工程」經費一億元，為「中壢楊梅新屋觀音四行政轄區交界處都市計畫」區內主要幹管，這三項工程經費前瞻全額補助。

另外，「八德區廣興路工程」總經費一億元，前瞻補助七千萬元，這項計畫主要因八德擴大都市計畫區開發後，原有區域排水無法容納，四項工程都在設計規劃中，完工後淹水整治績效具指標意義。

其餘為都市計畫區雨水下水道系統檢討、下水道智慧監控系統、三維下水道地理資訊管理系統，其中都市計畫重新檢討規劃共有兩案，分別是「八德（八德、大湳地區）、大溪、大溪（埔頂地區）及石門都市計畫區」、「大園、中壢（龍岡地區）、中壢平鎮、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」，兩案總經費七五○○萬元，前瞻補助五二五○萬元。

「桃園市下水道智慧監控系統」將於全市設置二百處水位監測站，另「桃園市三維下水道地理資訊管理系統」則是讓現有的ＧＩＳ（地理資訊系統）以「3D」模式呈現，讓民眾一目了然，兩項建置案總經費六五○○萬元，前瞻補助四五五○萬元。