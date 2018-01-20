〈中部〉身心障礙學員感恩 扮F4創意走秀

2018-01-20

〔記者黃鐘山、蘇金鳳、蔡淑媛、歐素美／綜合報導〕歲末年終，信望愛智能發展中心承辦的潭子區身心障礙成人日間托育中心，昨舉辦歲末感恩聯歡會，身心障礙學員創意走秀，不忘行銷自製手工皂，氣氛歡樂；立委張廖萬堅則揪愛心企業一起關懷弱勢兒童；朝陽科大學生義賣助中華家庭關懷協會；還有髮廊業者與養生館合作，提供弱勢民眾義剪及免費按摩，寒冬送暖。

信望愛昨舉辦歲末感恩聯歡會，身心障礙學員巧扮F4、多啦Ａ夢等創意走秀，並行銷其手作的各式手工皂產品。社會局副局長陳坤皇感謝信望愛廿五年來用心耕耘，持續照顧上萬名身心障礙者，以及藍天獅子會與義愛文化培育協會等愛心團體贊助；社口犂記餅店負責人張煥俞則延續父親張汝洲愛心，每年發放「張爺爺紅包」，讓身心障礙學員提前感受過年氣氛。

張廖萬堅 邀企業捐物資

寒冬送暖，立委張廖萬堅邀集愛心企業一同做愛心，共募集白米、麥片、麵茶、罐頭和泡麵等一千二百份物資，昨起一連四天在西屯、南屯三服務處發放，關懷學校裡繳不起午餐費的弱勢家庭學童，希望讓這群孩子感受到社會的關心及溫暖。

朝陽科大生 義賣助弱

來自中國、馬來西亞的朝陽科技大學傳播藝術系境外學生劉君玉、吳宇昕、張琪、陳凱雯、廖盈翠五個大女生，從去年十月起，每週日清早五點就從霧峰搭公車到台中干城跳蚤市場擺攤叫賣，將延續到今年一月底，把近三個月的義賣所得全數捐贈中華好家庭關懷協會，幫助兩百個中低收入戶及弱勢家庭。

髮廊總監送愛 辦義剪

知名髮廊總監李宜伶，從事髮型工作廿餘年，五年來每月在大里、水湳地區安養中心、啟聰學院等義剪，昨並結合養生會館舉辦義剪、免費按摩，嘉惠中低收入戶及弱勢家庭。