〈中部〉大雅分局完工 最快明年成立

2018-01-20

〔記者歐素美／台中報導〕豐原分局轄區人口多達四十多萬，為全台第二大分局，員警負擔重，經地方爭取，市府於一○五年七月動工興建大雅分局，目前主建築已完工，市府正辦理驗收，地方都很期待大雅分局的成立，但市警局表示，因警力不足，新北市林口分局建築完工多年都未成立，大雅分局最快一○八年才能成立，大雅分駐所將於今年四月先行進駐辦公。

市府利用原大雅分駐所，並增購後方土地，利用面積約兩千兩百平方公尺的基地，興建地下兩層、地上五層的建築，工程經費兩億多元，一○五年七月動工，施工期間大雅分駐所暫時遷移到附近的臨時辦公廳舍，最近主建築完工，地方都很期盼大雅分局早日成立。

豐原分局轄區包括豐原、神岡、大雅及潭子四區，人口超過四十二萬，僅次於新北市新莊分局，是全台第二大分局，平均每位員警要服務約八百四十位市民，是台中市員警每人平均服務四百廿六人的近兩倍，員警希望大雅分局的成立可以減壓，成立後預計將有二百六十九名員警進駐。

大雅分駐所 四月先進駐

據了解，因全國警察員額並未增加，加上目前台中市警力編制是七千五百卅一人，但預算只有六千七百多人，實際則僅有六千三百餘人，並未補足，成立大雅分局必需從其他分局調撥人力，致各分局配合意願低落，大雅分局成立與否尚是未知數。

台中市警局後勤科長許明耀表示，因警力不足，新北市林口分局建築完工多年至今尚未成立分局，市警局希望成立大雅分局，預計最快一○八年可以成立，大雅分局主建築目前已完工，正辦理驗收中，若取得使用執照，最慢大雅分駐所將於今年四月率先進駐。