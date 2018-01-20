〈中部〉「消防武士道」 看見救災無名英雄

2018-01-20

救災實況短片 呈現消防員辛苦與危險

〔記者張瑞楨／台中報導〕昨天是一一九消防節，台中市消防局公布一部記錄救災實況的短片，內容包括去年逢甲瓦斯氣爆，並由替代役男賴禹諾剪輯，委託朋友譜寫歌曲配樂，這部名為《Firefighters-守護人民的無名英雄》的影片雖短，卻呈現消防員的辛苦與危險，賴禹諾並獲得今年消防績優替代役男獎，他說，這部短片想呈現「消防武士道」，消防救護員滅火救人，與武士持刀對峙類似，電光火石的瞬間，就可能救命或喪命，「與生命搏鬥是最直接又不保留」。

市長推崇 強調要成為消防員有力後盾

市長林佳龍也推崇這部短片，他於臉書分享並讚揚說，「當消防員在火場衝鋒陷陣，捍衛市民安全，市府也責無旁貸，要成為消防員有力的後盾」、「不會讓打火弟兄赤手空拳面對險境」、「謝謝辛苦的消防員，讓我們一起為他們鼓掌！」

這部短片不到四分鐘，由救護車出勤的空拍畫面展開，警笛聲劃破傍晚的台中市街道，隨後是消防車馳抵火場，消防員踩著積水部署水線的畫面，緊接著是中市去年的救災實況，包括施工挖斷瓦斯管起火，逢甲瓦斯氣爆火警等，影面最後則是消防員於火場旁休息，小女孩拿食物給消防員解飢的溫馨畫面。

賴禹諾畢業於逢甲大學行銷學系，他自願到消防局當替代役男，預計今年三月退役，他說，選擇消防替代役，是想體驗不同生活，近十個月他對消防員有著深刻的體驗與感觸，例如逢甲瓦斯氣爆，他就看著消防員背著氣瓶進入火場搜救，在有限的時間，穿著酷熱消防衣，汗如雨下與時間、死神搏鬥，眼神卻是充滿堅定毅力，看不到一絲畏懼與退縮，他又熟悉影片剪輯製作，遂剪輯這部短片呈現消防救護人員的「道」。

他強調，每個行業都有「道」（運作的道理和規則），消防救護人員的「道」，類似日本武士道，雙方對峙時，瞬間就決定生死，消防救護人員也一樣，對搜救、滅火與救護程序，必須相當熟悉，在救人與滅火之際，絕對沒有思考時間，必須依本能與訓練，在電光火石間下決定，「跟生命搏鬥時是最直接又不保留，然而脫離險境後的相處，卻又是含蓄的溫暖。」