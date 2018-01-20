〈中部〉調職逼退休 老技工苦讀法律自寫訴狀爭權益

2018-01-20

和美前鎮長王水川遭判刑

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年七十歲的柯媽媽，十七歲進入彰化縣和美鎮公所擔任打字員，一○三年臨退休之際，當時的鎮長王水川為安插自己的媳婦進入公所，把柯媽媽在財政課的「職缺」調到清潔隊，還逼她提前退休。柯媽媽不滿被職場「霸凌」，拒領「清潔隊的行政事務費」編列退休金，高職肄業的她研讀法律條文，對鎮公所暨王水川提出「雇用關係」民事訴訟及「偽造文書」之訴，全部勝訴。

王水川因觸犯偽造文書罪被判刑一年二月，王還因此被監察院彈劾，監察院也發文要求和美鎮公所必須對柯媽媽的職務作「歸正（為技工）」，但鎮公所以不知如何執行至今仍未歸正。

監院彈劾要求職務歸正

柯媽媽於五十四年到職，當時月薪四八○元，職缺是公所財政課技工。王水川為了安插自己的媳婦進來公所，將原本在財政課擔任技工的柯媽媽「職缺」調到清潔隊（柯依然在財政課工作），柯媽媽原應一○三年七月十六日屆齡退休，但王利用權勢逼她提前四個月退休。

柯媽媽開始研讀相關法條，自寫訴狀，對和美鎮公所提「雇用關係」之訴，並告王水川「偽造文書」，又北上行政院人事行政局和監察院陳情。一○四年彰化地院針對雙方的「雇用關係」，認定柯媽媽退休時間應在七月十六日，公所應補給薪資及賠償十六萬餘元。監察院去年認定王水川雇用三等姻親，違反公開甄選及迴避原則，予以彈劾並要求公所將柯職務「歸正」。去年十二月彰化地院針對王水川偽造文書罪判刑一年二月徒刑，緩刑三年，並向公庫繳交八十萬元罰金。該案上訴至二審。

拒領名實不符退休金

柯媽媽說「我一輩子未待過清潔隊」，至今退休逾三年，她堅持不領名實不符的退休金，公所要她把來自清潔隊行政事務費「吞下去」當作退休金，如果她領取了，等於默許「民選鎮長」亂搞國家公務員，她不僅在捍衛自身名譽，也在捍衛國家尊嚴。

「如果我領了清潔隊的錢，不就默許他們對我的職場霸凌。」柯媽媽說，希望公所能儘速將她職務「歸正」，核發名實相符的退休金。

公所︰不知如何歸正

和美鎮公所主秘葉秉模表示，公所早就已發給柯媽媽的退休金，但「他們不知柯媽媽不領取」，如果要「歸正」，因為當初是前鎮長的人事權，他們不能干涉，且根據公所組織條例，並沒有說明要職務如何「歸正」，因此他們不知如何做。

縣府︰公所應做決策

縣府行政處表示，公所屬於自治團體，當初監察院對於柯媽媽職務歸正的函文直接下給公所，此事應由公所做決策。但柯媽媽說，「歸正」此事涉及前、後任鎮長，公所對於監察院的函文至今不予理會、不作為，監察院的命令竟不敵一間小公所，中華民國體制崩壞。