〈中部〉智慧醫療 「斗六雙星區域聯防」啟動

2018-01-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院、成大斗六分院攜手共享醫療資源及人力，推出「斗六雙星區域聯防」智慧醫療照顧模式，提供在地鄉親最即時的醫療照護，是六都之外第一個啟用資源分享醫療模式的縣市。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明說明「斗六雙星區域聯防」，就是「區域共享、聯合值班」，雙方共享急、重症醫療人力，兩院的神經外科與整形外科，利用互聘兼任主治醫師與報備支援方式，形成醫療人力的大水庫，進行聯合值班。

「斗六雙星區域聯防」將實踐「以病患為中心，往來無隔閡」的精神，透過現代通訊科技，打造雙向與即時的遠端醫療資訊與視訊傳輸，讓兩家醫院的急診病患，都能透過聯合值班與遠距醫療，獲得這兩個專科在夜間與假日的專科會診服務。

衛福部長陳時中表示，「斗六雙星區域聯防」啟用三要件，就是鬆綁醫療法規、科技進步、醫療整體觀念創新，而醫院願意開放自己的資料，代表醫療體系對自己的品質有信心，能互相監督；「斗六雙星區域聯防」是以病患為中心，對病患的安全及預後都有很大的幫助。

台大雲林分院長黃瑞仁與成大斗六分院醫務秘書林鵬展皆表示，台大、成大醫院皆以照護鄉親為首要目標，希望藉由資源共享及人力合作，創造病人、醫院、政府三贏局面。

  • 「斗六雙星區域聯防」進行模擬案例，成大斗六分院整形外科醫師利用遠端視訊檢視台大雲林分院病患傷勢。（記者詹士弘攝）

    「斗六雙星區域聯防」進行模擬案例，成大斗六分院整形外科醫師利用遠端視訊檢視台大雲林分院病患傷勢。（記者詹士弘攝）