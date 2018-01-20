〈中部〉智慧醫療 「斗六雙星區域聯防」啟動

2018-01-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院、成大斗六分院攜手共享醫療資源及人力，推出「斗六雙星區域聯防」智慧醫療照顧模式，提供在地鄉親最即時的醫療照護，是六都之外第一個啟用資源分享醫療模式的縣市。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明說明「斗六雙星區域聯防」，就是「區域共享、聯合值班」，雙方共享急、重症醫療人力，兩院的神經外科與整形外科，利用互聘兼任主治醫師與報備支援方式，形成醫療人力的大水庫，進行聯合值班。

「斗六雙星區域聯防」將實踐「以病患為中心，往來無隔閡」的精神，透過現代通訊科技，打造雙向與即時的遠端醫療資訊與視訊傳輸，讓兩家醫院的急診病患，都能透過聯合值班與遠距醫療，獲得這兩個專科在夜間與假日的專科會診服務。

衛福部長陳時中表示，「斗六雙星區域聯防」啟用三要件，就是鬆綁醫療法規、科技進步、醫療整體觀念創新，而醫院願意開放自己的資料，代表醫療體系對自己的品質有信心，能互相監督；「斗六雙星區域聯防」是以病患為中心，對病患的安全及預後都有很大的幫助。

台大雲林分院長黃瑞仁與成大斗六分院醫務秘書林鵬展皆表示，台大、成大醫院皆以照護鄉親為首要目標，希望藉由資源共享及人力合作，創造病人、醫院、政府三贏局面。