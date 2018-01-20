〈中部〉樟湖國中小單車壯遊 日騎百公里

2018-01-20

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕樟湖生態中小學「單車壯遊走讀課程」昨天出發，六天課程要騎五百公里，一百多位學生每天要挑戰百公里；環球科技大學外籍生也將騎單車拜訪廠商及機構；另西螺文昌國小師生則一起復育台灣原生種百合。

樟湖生態中小學以大自然為教室，秋季是登山課程，冬季則是單車壯遊走讀，國小五、六年級及國中部全部學生共一百多人，今年將翻越中央山脈到台東與賓茂國中交流，多位校友考完期末考特別回來陪騎。

樟湖國中小學代理校長陳清圳指出，這次主題「初衷」，單車壯遊不只是騎單車，六天課程每天有不同主題研究，有濕地、鹽田、廟宇、海岸地形，透過課程，啟發孩子的學習興趣及跨領域知識的結合活用。

環球科大學生組鐵馬隊 訪企業

由台灣、印尼、馬拉威、日本等國籍的環球科技大學學生籌組「re-Cycle Taiwan」鐵馬隊，入選中鼎教育基金會及台灣企業永續研訓中心主辦的「二○一八探索台灣一二○ｈ」，後天將從台北騎單車出發，拜訪十一家有永續精神的廠商與機構，五天要騎二百公里。

馬拉威籍的阿迪，課餘參加學校的禮賓隊伍，是去年台灣燈會「黑得發亮」大使，畢業前想深入了解台灣；日本籍的若林玲於除是學校的禮賓，也常到中小學服務，更是扯鈴高手；印尼的方彼得則是學校新南向專班的翻譯志工。他們希望能透過這次活動，深度了解台灣環保經驗，成為保護地球的導師。

西螺文昌國小師生 種台灣百合

西螺文昌國小師生昨天一起栽種台灣百合（高砂百合），校長梁博雍表示，台灣原生種百合有台灣百合、鐵炮百合、艷紅鹿子百合、細葉卷丹，早年台灣從高山到平地隨處可見台灣原生百合，後因過度開發及生態破壞，現在平地很少見，希望透過復育讓台灣原生百合能遍地開花。