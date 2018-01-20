〈中部〉零元眼鏡助弱勢童 送愛無期限

2018-01-20

林嘉峰行善 愛心眼鏡再升級

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕人間處處有溫暖！嘉義縣民雄鄉「統帥精品眼鏡」連兩年舉辦一副三百元愛心眼鏡活動，今年更前進校園推出零元眼鏡，朋友笑負責人林嘉峰是「有錢不賺的傻子」，他卻覺得看到受惠者發自內心的滿意笑容，一切都值得了。

嘉縣市學童經導師認定即可

林嘉峰觀察，有七成學童的實際度數高於現戴眼鏡，可能受家庭經濟窘迫等因素，無法適時更換眼鏡，影響到視力與學習，令人不捨，因此他決定只要嘉義縣、市的國小學童，經導師認定，不用其他證明，即可接受零元眼鏡服務，而且不限度數，也無截止時程限定。

林嘉峰今年四十一歲，承接叔叔眼鏡行迄今二十年，眼見不少需配戴眼鏡矯正視力的民眾，尤其是弱勢家庭學子無力負擔費用而愁眉不展，他思索怎樣幫助他們，前年十二月以創店三十週年慶的名義舉辦愛心眼鏡超值價活動，凡近視度數八百度以下、遠視四百度以下，一副三百元，不分地區、年齡，每人限配一副，當月配出一千副，去年續辦，不再限制配一副眼鏡，且從十一月開始，共配了二千多副。

一名單親媽媽從嘉義市騎機車載著念國一、國三的女兒來挑選大圓膠鏡框，驗光各為六、七百度，鏡片會有明顯厚度，林嘉峰徵詢加價改用薄型鏡片，婦人則表達在嘉市選配眼鏡一副要二千元，打算把省下來的三千四百元，母女三人購買防風外套、帽Ｔ與鞋子，他聽得很心酸，悄悄地幫姊妹倆的鏡片升級，她們戴上新眼鏡，綻放笑靨地說「還好啊，鏡片不會很厚」；另名單親爸爸因兒子過動，常損壞眼鏡，懇求增配一副，林也予成全。

縣府教育處體育保健科科長黃宏鼎說，嘉縣國小學童近二萬人，近視率四成一，估算約有一千多名經濟弱勢學童，負擔近視眼鏡有壓力，業者願意和學校合作配送免費眼鏡，縣府樂觀其成。