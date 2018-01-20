〈中部〉施工立人行步道告示牌 完工5年未移走

2018-01-20

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區南陽路四八八巷通行數十年，市府數年前因施工，在巷口設置「四米人行步道」立牌，但車輛仍照常通行，居民相安無事。豈知，警方接獲民眾檢舉該處有汽機車通行，竟前往「勸導」駕駛惹議；警方表示，該處未設禁入標誌，但市府有立牌才到場「勸說」，不會開單，已建請有關單位會勘、移除。

豐原區蕭姓市民十七日在臉書「豐原好康聯盟社團」PO文稱，他騎機車經過豐原區南陽路四八八巷時，突遭騎機車警察攔下，員警指著巷口由市府製的「四米人行步道」藍色告示牌，稱該巷汽、機車不能通行，要走只能用牽的，這次是勸導，以後就不知道了。

PO文一出，許多網友直呼太扯，並說「裏面住戶機車都用牽的，汽車用拖的？」引來一片撻伐，大罵政府擾民。

當地中陽里長黃英瑜說，南陽路四八八巷已通行數十年，「四米人行步道」立牌是前市長胡志強時代就立上去，已經五年多，雖然公告是人行步道，但車輛通行上並沒有受限，大家都正常使用，沒聽過當地住戶投訴。

市議員翁美春說，經她了解，該巷當時在施作工程時，因工程需要才立起告示牌，禁止車輛通行，但工程結束後未拆掉。她建議市府將該立牌移除，以解民眾疑慮。

豐原警分局表示，當天有民眾檢舉現場有立牌，為何有汽機車進出，由於現場沒有設置禁止汽機車進入交通標誌，無法開罰，但市府立牌寫明是人行步道，只能柔性「勸說」，絕不會開單，已呈報相關單位到現場會勘，找出解決方法。