〈中部〉台中到宅坐月子服務 滿意度逾9成

2018-01-20

〔記者張軒哲／台中報導〕市府為鼓勵年輕人多生育及減輕其育兒負擔，提供生育津貼或到宅坐月子服務，選擇到宅坐月子服務，最高可獲得八十小時二萬元津貼，坐月子媒合平台從一○五年七月成立，至去年底共媒合服務逾兩千名產婦，申請服務量至今已兩千多件，產婦在各方面回饋滿意度皆達九成以上，顯示到宅坐月子服務政策符合市民需求。

到宅坐月子服務媒合為服務性組織，市府委託弘光科大辦理，一方面鼓勵有志從事到宅坐月子服務人員具備專業知能，並進行適當管理與輔導，另一方面提供家庭尋找合適到宅坐月子服務人員管道，凡實際居住台中市產婦皆可自費申請，如產婦或其配偶之一方於新生兒出生當日時已設籍中市滿一百八十天（含）以上，且提供服務時仍設籍中市，產婦接受服務時實際居住中市，新生兒於中市完成出生設籍登記，未請領生育津貼，可免費提供八十小時到宅坐月子服務，以每小時二百五十元計，提供折合二萬元的到宅坐月子服務津貼。

住在西區李小姐表示，第一胎產後選擇到坐月子中心，當時的坐月子中心提倡母嬰同室，只要孩子哭鬧，就馬上送來房間，導致坐月子時沒能好好休息。第二胎產後便選擇到宅坐月子的服務，除了可減輕家裡的經濟負擔外，媒合平台裡的服務人員都有受過專業訓練，若還有下一胎，會再次選擇到宅坐月子服務。