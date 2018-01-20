〈中部〉台積電附設幼兒園開幕 中科廠商首家

2018-01-20

空間超大 室內佔地達325坪

〔記者蘇金鳳／台中報導〕果真是幸福企業！台積電幼兒園台中園十九日在台中園區開幕，將招收四班，幼幼班及小中混合班將於二月一日開班，大班則是在今年八月才開班，不但收費只有同等級私立幼兒園的七、八成，而且空間超大，室內佔地三二五坪、戶外一○三坪，平均一個小朋友有四坪大空間；而台積電成立的幼兒園，品質自然掛保證，副市長張光瑤便開玩笑，不如台積電多設幾個幼兒園，不要只收台積寶寶，也可收台中寶寶。

台積電每年誕生二千六百個台積寶寶，在台中地區的員工已六千五百人，為了讓員工安心上班，台積電在竹科及南科已成立三個幼兒園，竹科兩個、南科一個，在中科第四個幼兒園開幕後，將是中科第一家有附設幼兒園的廠商。

台積電幼兒園台中園昨天開幕，勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，根據調查顯示，有企業托育服務的事業單位的流動率較低，確實可以留住人才，為鼓勵企業在公司內部成立幼兒園，勞動部補助企業開辦費五年共四百萬。

上午7點送到 晚上8點接回

台積電的台中幼兒園共開四班，最多可收一○六位學生，學生最早上午七點就可送到幼兒園，最晚晚上八點接，讓員工可安心上班。室內佔地三二五坪、戶外一○三坪，平均一個小朋友有四坪大空間，在四班都招滿的情況下，師生比幼幼班二比十六，小班以上二比卅。

一級防火建材 設施圓弧無尖角

全園採用綠建築設計及一級防火建材，小馬桶是青蛙造型，洗手台及馬桶都符合小朋友身高比例，設施全為圓弧無尖角的設計，並採用合格認證的遊戲器材，遊戲空間鋪設安全防護地墊，同時實施廿四小時監控錄影及門禁管理；台積電表示，註冊費約為一萬八千元，月費為九千，比同等級私立幼兒園收費少二至三成。

台積電一位盧姓員工有兩個孩子，先生也是台積電員工，四歲孩子二月份開始就可在公司的幼兒園上課，先生也可隨時注意，她則請育嬰假在家中照顧孩子，未來上班後，就可同時把二個孩子都送到公司的幼兒園，非常方便，她覺得很開心。

而一位非台積電員工的林姓女市民表示，台積電幼兒園所收的費用比設備好的私幼便宜，接送時間比一般幼兒園晚，讓長時間加班的她很羡慕。