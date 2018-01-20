〈中部〉批李進勇 蘇治芬貼文吐恩怨

2018-01-20

〔記者鄭旭凱、林國賢／雲林報導〕行政院長賴清德昨天下午訪視雲林縣召開前膽建設座談，立委蘇治芬趕在昨上午於網路群組貼文大談與縣長李進勇的恩怨，甚至以「喪失為人厚道」批評李進勇；地方政壇解讀，蘇治芬明顯在向中央傳遞訊息，年底縣長選舉將不會支持李進勇。

蘇治芬昨早在網路LINE「北港鎮政研究院」群組中貼出訊息指稱，李進勇指她卸任後要他不要用丁彥哲擔任副縣長，是斷章行為，她好心的提出建議，李如此做法「喪失為人的厚道」。

蘇治芬指出，卸任後，她有三次進縣府，曾找水利處長林榮川請教競選立委的政見，竟被挖苦是找處長開會，「是在干政，以為自己還在當縣長。」她因此再也不進入雲林縣政府。

蘇治芬更指出，李進勇對外說她在世貿會議中心或布袋戲傳習中心有不法，請其公開說明，為何說她卸任前指定廠家要商務經營旅館？

縣府︰尊重蘇立委 絕不會亂放話

對於蘇治芬指控李進勇到處亂放話，雲林縣新聞處長張凱傑表示，謠言止於智者，感謝蘇治芬一同力闢謠言播散， 縣政能推動順利，要感謝蘇治芬擔任縣長時期打下穩健的基礎，對於世貿中心商務旅館一案，因應時空背景及資源條件不盡相同，縣府著眼於縣民的需求而進行適當的調整，縣府對於蘇立委相當尊重，絕對不會亂放話。