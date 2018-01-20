〈中部〉賴揆前瞻座談 雲縣提81建議案

2018-01-20

〔記者林國賢／雲林報導〕行政院長賴清德昨率各部會首長與雲林縣府、鄉鎮市長座談，地方提出八十一項建議案，爭取行政院列入前瞻計畫；賴揆肯定雲林縣在農業、綠能與長照等方面推動，地方所有提案都會列管，他會在一個月左右時間親自主持會議追蹤。

針對地方對財劃法及行政區域劃分法的意見，賴清德表示已經與考試院討論相關的制度及辦法，他會盡力不要讓都市與其他縣市資源不對等。

台78甲線計畫 139億經費待評估

雲林縣政府提出經費需一百三十九億元台七十八甲線計畫、六十二億元台西綠能專區、虎尾糖廠觀光列車計畫、布袋戲傳習中心等廿八項計畫，涵蓋垃圾處理、提振觀光、交通路網、空氣污染防制等提案；初步討論虎尾糖廠觀光列車計畫、布袋戲傳習中心已獲同意，台七十八甲線則待評估。

雲林縣長李進勇表示，這些提案若能落實，不僅實現總統蔡英文重大政策，也讓雲林老舊或不足的基礎設施有翻轉與更新的機會。

賴清德表示，雲林縣農業產值連三年突破七百億、太陽光電建置量也連續三年居全國之冠，值得肯定，縣府提出的建議案，因部分計畫牽涉跨部會及整體財政考量，還須進一步討論，但行政院會盡全力支持。

廿個鄉鎮市公所則提出六輕砂石車專用道延伸連接國道一號、林內焚化廠活化轉型等，不過，受限於時間，鄉鎮市提案並未在座談會中討論，將由行政院列管。

賴清德今天將前往斗六福興宮、虎尾天后宮等廟宇祈福外，也將訪視虎尾長泰老學堂，視察長照2.0推動情況，及到崙背鄉視察濁水溪揚塵改善計畫。