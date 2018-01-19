〈南部〉（台南）議政史料館將整修 24日強制清空

2018-01-19

〔記者蔡文居／台南報導〕爭議多年的台南市議政史料館（原台南州會）修復活化再利用，文化局與歷屆議員協進會對簿公堂。台南地院去年判決文化局勝訴，文化局根據判決提供擔保後進行假執行，將於本月廿四日強制清空議政史料館，啟動市定古蹟原台南州會的修復工程，預計二○二○年完成。

「原台南州會」為市定古蹟，建於一九三五年，為日治時期的台南州會，戰後做為台南市參議會，民國三十九年成立第一屆台南市議會，直到民國八十八年新的市議會完工後才搬離。舊市議會原本做為攝影文化會館，後改為議政史料館，民國九十三年公告為市定古蹟。

台南市歷屆議員協進會昨天召開「為捍衛市議會之歷史文化而戰」記者會，多位歷屆老議員出席，痛批文化局是文化殺手，要求文化局長葉澤山下台、裁撤文化局。

蔡世仁說，根據去年在立法院的協議，該會將把史料捐給台南市議會，供展覽、典藏、保存，該會也願一本初衷，協助導覽、保存。如果史料無法獲得妥善保存，下週絕對會抗爭到底。

議長賴美惠表示，史料如要捐給市議會，議會樂觀其成，但應依法辦理，該會也將委請文化局就史料建置及典藏地點進行規劃，並由議會全權處理，不能干涉。

文化局表示，法院基於證據事實判決，身為立法者更應予尊重。市定古蹟原台南州會修復工程已因協進會占用逾十年而延宕未決，在協進會正式書面同意捐予市議會前，如未完成法院限期搬遷要求，相關物品市府將代為處理存放。