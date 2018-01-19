〈南部〉（台南）後壁新東里 20年「生」出1公頃花園

2018-01-19

〔記者王涵平／後壁報導〕連任五屆的後壁區新東里長吳慶男，近廿年致力營造社區綠美化，規劃營造的公園超過一公頃，推動過程即使面臨阻礙，他總是笑著回答：「是自己自願的，做得很開心！」

吳慶男連任5屆里長 力推綠美化

吳慶男表示，推動綠美化首先面臨的問題就是土地使用取得，一開始盤點和查閱下茄苳大排沿岸土地和緊鄰大排閒置空地，發現所有權人多為水利會和國有財產局，有部分遭民眾佔用，除一一向里民溝通說明並函文請公所協助撥用國有土地，經會勘、鑑界、排除佔用，提報計畫申請補助，第一處綠美化工程坐落在下茄苳大排新東抽水站旁，因克服層層關卡，達成多年心願，取名為「心園」。

複製心園經驗，接續完成「美園」、「善園」，里內髒亂點、里民私人土地紛紛提供做為綠美化用途，下茄苳大排沿線綠美化園地由點、線、面串聯而成，整個新東里儼然成為一座大公園，收回佔用地超過一公頃。

他說，目前公園內種植白千層、九重葛、黃鐘花、風鈴木、艷紫荊與季節性草花等，都是做中學累積經驗，一開始也會發生樹木種不活或因為不了解特性種了不適合的樹種，多年來不斷修正，終於讓里民就近有休閒的地方。

後壁區長魏文貴表示，後壁區沒有大型公園，因此希望新東里推動社區公園的經驗，可以做為其他社區借鏡，每個里有自己特色的公園，里民有休憩的空間，整個社區也能成為宜居環境。