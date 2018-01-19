〈南部〉（台南）老農鹽地小番茄 讓遊客垂涎

2018-01-19

〔記者楊金城／七股報導〕濱海的七股區因鹽地土壤特別鹹，加上鹹鹹的海風，要種農作物不容易，六十八歲陳國賔夫妻八年前返鄉在中寮里栽種小番茄，挑戰的還是最難種的玉女小番茄，經不斷的土質改良，種了又種，終於種出香甜多汁的玉女小番茄，可說是正港的鹽地小番茄。

七股區公所昨天特地為「居士番茄園」宣傳，鼓勵七股人發展休閒農業成為在地旅遊景點。

七股區長莊名豪說，七股以海產、黑面琵鷺、鹽山聞名，但很少人知道七股也有農業，七股的農地約有一千五百公頃，主要在台十七線濱海公路以東，以硬質玉米、蔥、蒜為主，在台十七線以西靠海農地的鹽分地能種出小番茄、草莓的農產品真的很厲害，希望有更多七股人加入發展在地特色農業、休閒農業、精緻農業。

陳國賔曾在台南市區經營唱片行廿五年，隨著時代轉變日趨沒落，八年前結束營業後，返回家鄉七股中寮里的二分多地務農，曾種植甘蔗、番薯、食用番茄，但因土壤鹽化嚴重，耕作不易，不過，他不服輸，挑戰栽種玉女小番茄，進行土壤改良，採網室栽種，施以有機肥和友善耕作，不噴灑農藥。

陳國賔說，七股有很多觀光客，但遊覽車一輛接一輛經過中寮里都沒停下來消費，庄民坐在廟埕只能數幾輛車經過，於是下定決心要發展在地特色休閒農業，把觀光客留下來。

陳國賔的鹽地小番茄觀光果園，開放遊客入園體驗採收的樂趣，漸漸打出知名度，提供附近小學進行戶外教學，學習友善耕作觀念，並扎根未來休閒農業發展人才庫。