〈南部〉（台南）夫妻鑽研7年 七股鹽地種出草莓

2018-01-19

〔記者楊金城／七股報導〕吹著海風的七股鹽分地，也能種出草莓，六十一歲的黃登柱返鄉採無毒網室高架栽種，提供濱海農業新發展模式。

濱海精緻農業拚觀光

黃登柱的「莓開眼笑」草莓園，草莓又大又甜，也有草莓冰淇淋和草莓香腸很受歡迎，七股區長莊名豪前往參觀讚不絕口，鼓勵七股也可發展休閒農業。

難得的是黃登柱也不藏私，願傳授七股新農人栽種草莓技術，一起發展七股休閒精緻農業拚觀光。

吹著海風的鹽地真能種草莓？黃登柱實現了夢想，讓許多遊客想不到在濱海的七股也可採草莓，十分驚喜，黃登柱在七股里、三股里開設的草莓園成了觀光景點。

黃登柱原在中國投資做生意，十一年前回到故鄉七股區七股里照顧媽媽，閒來無事下重拾種田，後來為種出健康蔬菜給妹妹吃，改種不噴農藥的無毒蔬菜，並成功在鹽地種出小番茄後才栽種草莓。

網室高架種得大又甜

為了栽種草莓，黃登柱花費七年時間，上課、上網找資料和請教農友學習如何種出好吃的草莓，妻子郭錦燕也捨棄銀行工作，到肥料貿易公司任職，學習肥料知識，夫妻倆一起種草莓，期間也曾走冤枉路，最後採網室高架植床方式，以培植土種出的草莓個頭大又香甜。黃登柱說，七股生態觀光發展很好，如能搭配發展休閒精緻農業，將讓更多人看見七股的未來。