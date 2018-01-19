〈南部〉高醫大校長遴選爭議 校友師生嗆高教司長下台

2018-01-19

教部被爆外洩連署學生資料

〔記者林良昇、吳柏軒、方志賢／綜合報導〕高雄醫學大學董事會長期介入校務管理，引發師生反彈，近期被爆出學生連署要求董事會改革，教育部獲悉學生名單後，竟將學生連署資料給高醫大董事會，部分師生、校友昨出面，怒批教育部包庇，要求解散高醫大董事會、校長遴選無效，教育部高教司長也應下台負責。

高教司長李彥儀說，目前依照私立學校法，校長遴選是董事會權責，須由董事會成立遴選委員會，最終人選還是要經過董事會投票同意，才能成為校長並報部核定，目前沒有法規可讓私校的校務會議來成立校長遴選辦法，未來會思考如何讓私校校長遴選過程更加公開透明，也會研議如何修法。

高醫大校友總會、高醫大轉型正義促進會、高醫大教師、學生代表昨早到立院召開記者會，痛批教育部高教司失職無能，應下台負責，教育部長也應被彈劾。

高醫大轉型正義促進會發起人、高醫大校友陳永興表示，去年八月間監察院已提糾正案，教育部不思改過，反而打臉監院，重新組織調查委員會，不承認監院糾正報告，為高醫大董事會背書，甚至把連署要求董事會改革的學生名單透露給董事會，製造校園恐怖，高教司完全自失立場。

高醫大董事會：已依程序送核

高雄醫學大學董事會表示，對於有關少數社會人士的不實指控，提出嚴重聲明，有關於高醫大第八任校長的遴選，已依私立學校法程序完成圈選，送教育部核定中。

至於少數社會人士對高醫大董事會的不實指控與抹黑，已委託律師對於抹黑指控，以及不實的報導，均會採取法律行動。