〈南部〉心肌梗塞要命 五年來119到院前救回153人

2018-01-19

〔記者方志賢／高雄報導〕卅八歲莊先生連續熬夜應酬喝酒五十二天後，突發心肌梗塞，打一一九求救，成功救回一命，高雄市五年來經救護車上到院前心電圖機，已搶救一百五十三名心肌梗塞病患。

心電圖機加定心布 降低死亡率

今天是「一一九台灣心肌梗塞日」，高雄榮總昨舉辦心肌梗塞衛教記者會。高榮院長劉俊鵬表示，五年多前該院推動在救護車上設置心電圖機，並結合「定心布」使用，縮短病患到院後打通血管的時間，並大幅降低死亡率。

高雄市消防局副局長伍光彥說，高雄市是全台第一個在救護車上設置到院前心電圖機，高雄市有五十個分隊，已有四十三個分隊配備，五年來經由救護車上到院前心電圖機，成功搶救一百五十三名心肌梗塞的病患，高雄市也是國內唯一執行心肌梗塞線上指導雙重抗血小板用藥的城市，成功搶救五例。

高榮重症醫學部主任黃偉春表示，心肌梗塞有五大救命關鍵，分別是儘早發現、救護車送醫、救護車上施作心電圖、服用抗血小板藥物、送至適當醫院、儘早啟動心導管團隊。

昨天活動也邀莊先生現身說法，他表示因從事菜販工作，經常與餐飲業者應酬，去年三月他連續五十二天應酬喝酒，每天熬夜到天明，某日清晨七點要外出工作，突感如針刺的椎心之痛，趕緊打一一九。

消防分隊獲報趕到，立即用「定心布」快速安置心電圖，並利用到院前心電圖機，將心電圖傳給後送醫院的醫師，經判讀是心肌梗塞，立即啟動後續心導管團隊作業。

莊男一度喪失意識，經AED電擊，恢復意識，後送到醫院後，僅花四十八分鐘完成心導管手術，術後第八天康復出院，昨他切蛋糕慶重生並感謝消防局及醫療團隊救他一命。