〈南部〉寶來賞梅 週休加派10輛次接駁車

2018-01-19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連日寒流來襲、氣溫陡降，催出高雄六龜區寶來山區梅花怒放，開花率逾七成，上週末六龜區公所舉辦賞梅活動，吸引大批民眾扶老攜幼上山賞花泡溫泉；活動結束後，詢問電話不絕，區公所決定本週末兩天再加開各五輛次接駁巴士，讓遊客能恣意徜徉在美麗的花海裡。

六龜區寶來竹林休閒農業區正值梅花盛開，幽幽的梅花香，淡淡的粉白色，飄染整個山頭，在賴家古厝、吳家梅園、邱家梅園、簡家梅園等梅花爭奇鬥豔的開著，置身梅花樹叢中，彷彿人間仙境。

六龜區長宋貴龍表示，六龜竹林休閒農業區四百五十餘公頃農園，梅園佔有一百五十公頃，三叉工坊附近百年梅樹區六十多棵梅樹，屬胭脂梅，每株梅樹都在山坡佇立超過一甲子；海拔六百五十公尺的梅礦民宿，花海也很壯觀，民眾想要與梅花留下美麗回憶，每天上午十點前或下午三點到五點，是最佳拍攝時機。

由於上週賞梅活動吸引大批遊客造訪，但活動結束後，區公所近日仍然接到許多民眾打電話諮詢相關事宜，區公所因此決定廿、廿一日兩天各增加五輛次廿人座巴士接駁，民眾只要從寶來國中操場後面等候，即可免費接駁至三叉工坊，上山接駁時間至下午三點截止，不再接駁遊客上山，為遊樂安全考量，下山接駁最後一班為下午五點，請遊客注意接駁截止時間，以策安全。