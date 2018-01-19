〈南部〉台東元宵遶境 參與陣頭先審核

2018-01-19

今年台東市海山寺接辦

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市海山寺接辦今年元宵遶境，十八日至廿一日受理各團體報名，為控管秩序，將採審核制，邀警方等相關單位共同審查通過，才會發出邀請函。

台東縣元宵遶境已有超過一甲子時間，民國五十年代由海山寺主辦，後來與天后宮輪流承辦，直到七十年代才由天后宮主辦，但近年來發生陣頭在街頭打架等脫序行為等問題，天后宮去年即不再主辦，改由議員陳志峰、議長饒慶鈴與市長張國洲等合辦，遶境也從兩天改為一天，但只辦一次就放棄，今年海山寺接辦，才讓民俗香火免於中斷。

主辦單位表示，今年元宵顧及全民參與，除佛教、道教團體，也邀請天主教、基督教、一貫道及原住民、客家文化代表團體共同參與，原本道教僅安排十五個宮廟，但各方希望增加，海山寺住持紹弘法師指示開放各團體報名限額四十隊。

避免暴力 評議委員評估

另一方面，鑑於歷年來元宵遶境屢傳暴力事件，主辦單位一改以往報名即參加的方式，將採審核制，先接受報名，再由評議委員評估，通過者才能受邀參加；承辦人李家銘說，將先了解報名宮廟過往紀錄，評估後才決定是否邀請。

主辦單位表示，海山紹弘法師不忍見文化香火就此斷層，勇敢承擔元宵遶境活動，請大眾能摒除私見，共同為台東美好、和諧努力。