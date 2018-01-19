〈南部〉高中職完全免試入學 屏縣7校近千名額

2018-01-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕教育部去年起試辦高中職完全免試（簡稱全免）入學，屏縣當時未被列入試辦範圍，今年確定首度推動，共有七校、九百九十六個招生名額，但有分區、對應國中的限制，也不採計國中教育會考成績，請家長多留意。

屏東縣參加全免的學校分為兩區，大致以潮州、萬巒一帶分界，以北屬屏一區，以南屬屏二區。屏一區有國立內埔農工，提供二○七個招生名額，屏二區有國立東港海事學校、佳冬農校、恆春工商、縣立來義高中、枋寮高中、私立日新工商，共提供七八九個招生名額。

熱門東港海事航管科 釋59名

其中頗熱門的東港海事航運管理科今年總招生數七十四人，釋放五十九個名額完全免試；以原住民特色為主的縣立來義高中普通科，總招生一四四人，一○一名可完全免試；縣立枋寮高中普通科總招生一五二人，完全免試一一四人。

承辦屏二區招生事務的東港海事學校校長黃再鴻表示，每所招生學校都有相對應的國中，表列國中的畢業生才能報名該校，報名人數未達各該科招生人數時，全部錄取，若超過則進行超額比序，比序項目以畢業資格、均衡學習、多元學習表現為主。

有助於縣高枋寮、來義招生

屏東縣教育處副處長許沛祥說，縣府所轄四所縣立完全中學，其中枋寮高中、來義高中，地點偏南、學生來源較少，此次加入完全免試入學，對招生應有助益，且兩校已建立不錯的特色，希望家長能鼓勵孩子就近升學。

完全免試入學五月七日至十日受理報名，十六日放榜；由於放榜在國中教育會考之前，有國中擔心學生錄取後會無心應試甚至缺考，教育處說，仍鼓勵學生參加。