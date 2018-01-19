〈南部〉休養2週野放 小黑琵優游茄萣濕地

2018-01-19

〔記者蘇福男／茄萣報導〕兩週前因體弱送醫的小黑面琵鷺，昨重返茄萣濕地野放，剛滿週歲的小黑琵一點也不怕生，一溜煙就跑進濕地覓食，模樣相當可愛。

這隻去年在韓國出生的小黑琵，是在元月五日早上，被史姓保育志工發現停在茄萣濕地北邊魚塭樹叢，會展翅但不會飛翔，體力看來十分虛弱，經通報特生中心等單位，由台南鳥會總幹事郭東輝送醫救治。

經獸醫師診斷，小黑琵並未受傷，體弱是不願進食所致，經使用灌食方式餵養補充營養，經近兩個星期的細心照料，如今已康復，評估可以野放。

包括台南鳥會、高雄鳥會、茄萣生態文化協會、高雄市府農業局和林務局屏東林管處等單位，昨均派員參與小黑琵野放行動，台南鳥會在小黑琵右腳掛上編號「T79」腳環，以資辨識。

史姓保育志工打開鳥籠後，小黑琵遲遲不願步出籠子，後來志工將牠抱出籠外，小黑琵東張西望一溜煙就跑進濕地覓食，並不時展翅整理羽翼，模樣相當可愛，吸引一旁攝影人士猛按快門搶拍。

茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰表示，茄萣濕地蓄水去年少掉一大半，導致小魚數量銳減，黑面琵鷺覓食不易，被迫往濕地外面覓食，尤其是涸塭後的魚塭；另少部分攝影人士為了要獵取黑面琵鷺各種不同姿勢，會發出巨響驅趕黑琵，導致黑琵還沒吃飽就驚嚇飛走。

他說，茄萣濕地今年來了一二九隻黑面琵鷺，去年同期約有一七九隻，食物減少和人為干擾都是造成黑琵數量減少原因。