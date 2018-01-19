〈南部〉暗夜火光巨響 中油南帝污染各罰百萬

2018-01-19

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕林園工業區前天深夜不平靜，南帝化工因M01蓄熱式脫臭爐風管破裂傳出巨響，瞬間大量氣體逸散空氣中，且事後也沒向主管機關報備；中油四輕則因開爐時第二去丙烷分餾塔冷凝器（E-1419）性能異常，暫停開爐，燃燒塔冒出熊熊火光。環保局檢驗判定產生污染，各重罰一百萬元，並將持續派員駐廠加強稽查。

中油林園廠四輕燃燒塔前天夜間十時起冒出火光，伴隨著「轟轟」聲響，未料昨天凌晨零時南帝化工廠區傳來轟然巨響，連遠在數公里外的王公、頂厝、龔厝里民都被驚醒；四輕燃燒塔直到昨天上午仍持續排放燃燒。

中油石化事業部副執行長吳義芳表示，四輕在去年十一月廿六日起停爐大修，進行項目包括燃燒塔的燃嘴頭更新，降低噪音與排放無火焰等，前天上午十時裂解爐開始進料，下午五時完成進料並展開後端操作。

吳義芳指出，夜間十時發現第二去丙烷分餾塔壓力異常上升，去丙烷分餾塔上面冷凝器（E-1419）疑似洩漏，立即停止進料，將管線氣體經由系統排放至燃燒塔，才會引起火光。

十餘名里長要求四輕遷移

中油向林園區里長聯誼會主席洪進財等當地十餘名里長說明後續處理，里長們不滿地說，四輕開爐期間傳出聲響擾人清夢，如今又傳出設備異常，乾脆遷移；吳義芳承諾將進行若干具體措施改善。

南帝化工則發生合成乳膠製程的M01蓄熱式脫臭爐風管破裂，傳出巨響，且事後未報備，但鄰近居民立即在網路點名聲響來自南帝。

林園工業區服務中心主任黃郁文說，該事故瞬間發生，監測中心沒有監測到異狀，南帝事後也未向中心反映。