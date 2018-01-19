〈南部〉知本濕地種電 環團籲暫緩招商

2018-01-19

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府要在知本濕地一百六十一公頃開發太陽能光電，已公告招商，台東縣環保及公民團體昨至縣府表達訴求，籲縣府暫緩招商，在不影響生態下發展綠電，縣府財政及經濟發展處長盧協昌強調，縣府已減少開發面積，也會尊重部落意願及重視生態保育。

縣府日前公告「知本建康段設置太陽能發電設備及教育示範專區標租計畫」，要在知本濕地建置至少一百萬瓩光電設施，初估投資超過六十億元，引發縣內環保團體不滿，荒野保護協會台東分會、台東縣野鳥協會、台東縣公民監督聯盟等昨至縣府陳情，雙方你來我往，沒有交集。

憂破壞野鳥棲地 陳情提4訴求

環團四大反對理由包括生態廊道全切割，動物棲地剩一隅；知本溪河口颱風多、海水倒灌嚴重，光電板易損害；知本濕地河口面積大，宜規劃生態、人文、遊憩等多元使用；台東光電效率低於全國平均，台電輸配線容量不足，無法應付大電廠。

荒野台東分會長林義隆表示，知本濕地是國際鳥盟在台東唯一劃設的重要野鳥棲地，縣府劃設開發的一百六十一公頃土地內，有草澤濕地及貓頭鷹、黃鸝等動物，應保留做為野地、濕地公園，為知本觀光帶來另一動能，反觀開發為光電區，對知本無任何加分，還讓廠商每年賺走幾億租金，不僅破壞生態，也失去台東市南邊的生態觀光機會。

林義隆指出，荒野不反對發展光電，唯縣府應在不影響生態下進行，建議先撤回招商公告，對該處進行生態調查及資源盤整後，規劃知本濕地公園，在生態永續前提下，做保育、光電與農業的示範區。

東縣府：已保留65公頃不開發

盧協昌回應表示，環保是普世價值，縣府亦重視民間意見，此案已做兩次調整，包括原開發面積兩百二十六公頃，扣除濕地及不可開發部分，僅一百六十一公頃標租，供廠商設置太陽光電設備，保留六十五公頃濕地，不開發，亦不委託光電廠商維護經營，而是收回縣府管理。