〈台北都會〉春節前易壅塞路段 交通局公布

2018-01-19

〔記者黃建豪／台北報導〕為備戰農曆春節前的採買年貨人潮，台北市交通局昨開記者會，發布預警壅塞路段及因應作為，提醒民眾春節前四週起、即本週開始，已經有十二處主要幹道、三處快速道路的車速會下降，前二週起則車速下降更為明顯，尤其前一週將多達三十三處主要幹道、八處快速道路的路段容易塞車，且從下午二時至晚間八時都有壅塞現象。

1月22日至2月14日警將提早到崗加強疏導

交通局說，春節前會針對主要幹道及九十八處重要路口沿線加派警力站崗，自一月二十二日起至二月十四日實施提早到崗加強疏導，以車輛不違停、施工不封路、路口要淨空、處理要快速、號誌要微調為五大處理原則，若違停可依道路交通管理處罰條例處六百元以上、一千兩百元以下罰鍰、併排停車可處兩千四百元罰鍰。

交通局指出，分析往年春節前車流資料，春節前車速於前四週起下降，並於前兩週起下降幅度較大。從本週起，中山北路（中正至劍潭段）、仁愛路（中山至紹興段）、民生西路（延平至重慶段、雙連至中山段）、民生東路（松山至建國段）、信義路（光復至基隆段）、建國南路（八德至市民段、忠孝至信義段）、新生南路（信義至和平段）車速會開始下降。

快速道路部分，則以堤頂大道（樂群至基湖段）、麥帥一橋、市民大道（新生至環河段）易因車輛較多而壅塞，共十二處主要幹道、三處快速道路。

隨著春節接近，則會陸續納入中山南路、市民大道、光復南路、長安東路等路段，共有三十三處主要幹道、八處快速道路容易在下午二時至晚間八時之間塞車。

交控中心提醒，二月一日起於華陰街、迪化街等商圈將陸續舉辦年貨大街，屆時迪化街、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心、內湖批發市場為車潮較大地區，將建立春節易壅塞的監控群組，對於主要集貨市場、商圈及道路，會以調整周邊號誌、延長清道時間、提早尖峰時制、增設行人專用時相（建國花市等）方式作為因應。