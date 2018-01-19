〈台北都會〉禁二行程機車 低污示範區擴大

2018-01-19

三橫三縱三站及原劃定六處景點

〔記者蔡亞樺／台北報導〕空氣污染成為當前最急迫面對的問題，北市環保局劃定「一線二站六處」低污染排放示範區（簡稱低污示範區），禁二行程機車、老舊柴油車進出，環保局昨宣布低污示範區擴大為「三橫三縱三站」，仁愛路、中山南北路等幹道，未來一旦進入且勸導不聽者，將開罰五百元，可望於六月實施。但機車族不滿，認為不合乎憲法的平等原則，批評政策失去正當性，預告將上街遊行。

低污示範區鎖定老舊的二行程機車、柴油大客車等高污染車輛出入頻繁地點，「一線二站六處」包含新生南路至松江路段、台北與市府轉運站，及台北一○一、故宮、陽明山、中正紀念堂、國父紀念館及忠烈祠，列為加強取締區域，去年七月上路。

老舊柴油車也禁行 六月實施

環保局統計，去年七月到十二月止，取締開罰機車八五三件、柴油車檢測不合格則抓到六十六件。

環保局長劉銘龍說，配合空氣污染防制法修法，將擴大低污示範區的區域，新增仁愛路、信義路、南京東路（三橫），與中山南北路、復興南北路及已實施的新生南路松江路段（三縱），並增加南港轉運站；將禁止二行程機車及老舊柴油車輛進入。

反禁二行程聯盟將遊行抗議

劉銘龍表示，空污法將進入立法院審查，該法修正後半年內「三橫三縱三站六處」低污示範區擴大計畫將一併上路，預計上半年會實施，未來二行程機車、老舊柴油車不准駛入，違者第一次先勸導，第二次查到就開罰五百元，未來稽查以車牌辨識系統為主，人工攔查為輔，將積極對抗空污。

北區反禁二行程聯盟成員Ray質疑，北市府沒有實際上路的二行程機車數量，如何得出二行程應該被禁的結論，政府禁行二行程機車也違反憲法第廿三條明定的公益、比例原則，以及第七條的平等原則「所保障的差別待遇需合理及其正當理由與目的需有合理關聯性」。Ray表示，政府蠻橫禁行，二行程車友也早已超過忍耐的底線，「會以盛大的方式回應政府」，預告將會上街抗爭。

此外，劉銘龍指出，擬制定餐飲業油煙設施標準，預計今年七月優先針對住宅區的餐飲業實施，依中式、西式及燒烤等類型輔導設置最佳設備。劉銘龍說，過去有業者空有設備、但不操作，未來必須設立獨立電錶，保養紀錄也要留存備查。