〈台北都會〉《補滿人力》基隆長庚心導管團隊 全年服務

2018-01-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市去年一名七旬婦人因為胸悶，送醫診斷需做心導管手術，適逢休假，基隆竟無醫院有能力開刀，婦人後來被送往台北市新光醫院仍回天乏術，衛福部要求重度急救醫院基隆長庚擴編技術員；基隆長庚昨天表示，心導管團隊已補滿人力，未來全年無休提供服務，守護基隆民眾的身心健康。

心血管疾病名列國人十大死因第二名，去年十月二十九日週日中午，七十多歲的江姓婦人用餐時突然胸口不適，送往衛福部基隆醫院，但院方無法手術，再送到新光醫院，急救後仍宣告不治。

基隆長庚心臟內科主任郭李堂表示，長庚的緊急心導管團隊成軍九年，往年三名心導管手術技術人員都夠用，但去年一例一休政策實施後，因為不能連續值班，如果遇到假日有病人，還是會找技術人員及醫生出來，但他們上班拿不到加班費，也無法保障上下班安全。

長庚副院長洪明銳、郭李堂說，經持續爭取人力，即使經營虧損也無預算上限，目前已補滿內科專科醫師十三人、心導管專業放射師二人、心導管專業護理師三人、心血管外科專科醫師四人、心臟內科研究員總醫師一人，救人不會再有空窗期。

基隆長庚心導管室主任高瑜成表示，長庚心導管團隊結合大基隆地區醫療院所的急診團隊建立轉診平台，從病人呼叫救護車起，第一時間啟動緊急心導管醫療，在兩小時的黃金救援時間內完成血管疏通手術，分秒必爭搶救生命，民眾如有胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀，應盡早就醫檢查。