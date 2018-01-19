〈台北都會〉消防泡沫溢流 汐止康誥坑溪冒泡

2018-01-19

業者測試 未關雨水閥門

〔記者何玉華／新北報導〕新北市府環保局昨天接獲民眾陳情，指汐止區康誥坑溪出現泡沫污染，稽查員到場了解，發現污染源是剛興建完成的大樓正在進行消防測試，因為沒有關閉雨水閥門，消防泡沫經雨水排放口溢流，造成康誥坑溪冒泡，環保局依違反水污染防治法第卅條告發，要求業者立即清理改善。

最高將可處三百萬罰鍰

環保局發言人孫忠偉表示，業者違反水污法卅條之二，在水污染管制區內，在水體或沿岸規定的距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，將視採集水樣檢測出的有害物質情況，裁罰三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

進行消防測試的業者表示，去年十月第一次測試時並未發生類似情形，坦承此次因為沒有關閉雨水閥門，才導致消防泡沫外溢到河川，造成民眾疑慮，將檢討內部流程。稽查員確認排出的泡沫是消防藥劑，至於是否造成水質變化？已採取水樣進一步分析。

環保局昨天早上接獲汐止區民眾通報，康誥坑溪突然出現泡沫，懷疑工廠造成污染，隨即派稽查員到場了解，發現溪水仍有部分白色泡沫，經採水檢測，酸鹼值8.02、溫度20.8°C，簡易測試並未檢出鎳、鋅、銅等重金屬或其他化學物質，初步排除工廠污染的可能性。

稽查員沿著康誥坑溪往上游巡查，發現一棟剛完成的大樓正在進行消防測試，現場雨水收集池布滿泡沫，但雨水閥門卻未關閉，導致消防泡沫經雨水排放口溢流至康誥坑溪；環保局指出，由於民眾在第一時間發現後報案，才讓稽查員順利鎖定目標，找出污染源。