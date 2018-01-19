〈台北都會〉內湖污水廠工程 議員爆料採購中國貨

2018-01-19

衛工處︰外國廠商不可投標

〔記者郭安家／台北報導〕斥資一．八億元的內湖污水處理廠第一期設備汰換工程，其招標契約載明，廠商所供應財物之原產地不得使用中國製物品，不過國民黨市議員厲耿桂芳昨開記者會爆料，指得標廠商從投標時的服務企劃書就使用不真實的評選資料，影響招標公平公正性，更利用三角貿易漏洞，直接使用中國浙江升藍環保科技公司進口的二沉池刮泥機，違反採購法。

並非工程不能採用中國零件

衛工處表示，依據工程投標須知第八條規定，外國廠商不可參與投標，是屬於投標廠商的資格限制，而不是指工程不能採用中國零件。至於刮泥機之組成零件包含中國貨部分，依契約規定，刮泥機包含控制系統、驅動設備、軌道及台車等四大主要項目，其中前三項都是採用台灣知名大廠生產製造的產品，或是向國內知名鋼鐵廠購料再進行加工組裝。

至於厲耿桂芳質疑台車及刮板零組件、鏈條部分，雖然有部分由中國進口，但依廠商提供的進口報單顯示，是進口台車之零件，再運至桃園工廠進行組裝，經衛工處五次派員到現場查證，均符合規定，且依「進口貨物原產地認定標準」第七條規定，因為其完成附加價值率超過卅五％，故可認定為國產品而非中國產品。

不過厲耿桂芳表示，陳情人最感不平的是，雖曾向北市府政風處檢舉，但去年三月檢舉，至今過了十個月，沒有結果。零件從中國運來台灣，只要一千萬，預算卻編列了五千萬，簡直拿納稅人的錢開玩笑。她說，更離譜的是，鏈輪零件都還沒下水，現在就已經生鏽。衛工處表示，零件並非生鏽，而是有鏽斑。

市府政風處表示，之前陳情人是利用郵政信箱檢舉，沒有署名，從郵箱追查，卻查無此人，現在接到陳情人提供的新事證，如果有不法，一定會嚴查。