〈台北都會〉中崙市場重新開幕 「安心外食」破功

2018-01-19

補助安裝洗碗機 攤商從未使用

〔記者蕭婷方／台北報導〕市長柯文哲甫上任曾公布市長白皮書—安心外食政策，除禁用一次性餐具，也補助攤商安裝洗碗機，增加各大夜市、市場換環保餐具誘因，以達到減塑目的，首波補助寧夏夜市、南門市場及中崙市場。不過，目前中崙市場雖換環保碗筷，但斥資公帑三百多萬元的洗碗機都還躺在地下室機房從未使用。就有攤商抱怨，為此還要多花錢買餐具，不如提供免洗碗筷。

市場處長︰再整合各攤商意願

對此，市場處長許玄謀回應，由於洗碗機有用水量問題，還要整合各攤商意願，也已要求中崙市場改進，政策還是會繼續推。

舊有中崙市場係為安置原有周邊攤販於民國四十九年開業，因市場老舊、衛生條件難以符合現代標準，自九十三年開始進行市場改建計畫；市場試營運半年後，昨正式啟用，為北市第一起採ＢＯＴ方式改建的市場。改建後的中崙市場大樓為地下六層、地上十四層建築，四樓以上還有全新青年旅館。

柯文哲昨出席開幕，除走逛一樓生鮮攤販區與二樓美食區，並與攤商大嗑美食，還誇市場乾濕分離、符合現代標準，為北市市場現代化的指標。中崙市場為柯上任後推安心外食政策、打造環保文明的首波示範市場之一，試營運期間花三百多萬元補助攤商購買洗碗機，做為店家購買環保餐具的配套。

記者實際走訪市場，美食區不少攤商均提供兩種餐具，來訪饕客雖大多使用環保餐具，但也有不少人使用免洗碗筷；再細觀各家提供的碗筷，規格十分不一，外觀類似的餐具，內也有不同的數字編號。

一名攤商直言，響應市政使用環保餐具，但進駐市場近半年從未使用過洗碗機，市場中午外食人數多，人工手洗碗筷根本來不及，只好自掏腰包多買一百多副碗筷、湯匙。另有店家坦言，各家生意好壞差很多，生意差的就不願意使用洗碗機，大家喬不攏就沒用。也有店家乾脆直接提供免洗餐具，店主直言，響應環保要多花錢，不如不用，而且也沒人想在潮濕的地下室洗碗。

北市府自二○一五年起陸續補助寧夏夜市、南門市場、士林市場與中崙市場購買洗碗機，各市場反應不一。南門市場現有十六家攤商共用一台洗碗機，攤商常反映洗碗機過小，應增加洗碗機數量，目前接受度高；士林市場也統一碗筷，使用率也不低。

另一方面，柯文哲昨受訪時被媒體問最近頻出席市場行程，是否為了選舉考量？柯表示市場改建不會是選舉主軸，只是該做的事，台北市有很多老舊市場都應該要改建，像環境要乾淨、乾濕分離、產品不要擺在地上等，這是市場的基本條件，如果有去日本看過市場，回來台灣後就覺得應該要改建。