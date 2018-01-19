〈台北都會〉電動汽、機車路邊停車 新北前3小時擬免費

2018-01-19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局規劃今年上半年推動電動汽、機車路邊停車格停車優惠及充電免費，交通局主任秘書吳國濟指出，電動汽、機車數量有限，在政策鼓勵使用及不影響其他車主的權益下，將試辦路邊停車三小時內免費，部分路段設置電動機車專用停車格及充電停車格。

新北市長朱立倫日前宣示七大綠能作為，要在兩年內「減少一座燃煤電廠污染量」，其中包括推動電動車停車充電優惠。

將設電動機車路邊專用車格及充電車格

吳國濟說，初步規劃電動汽、機車路邊停車前三小時免費，並在環保局公告的空品淨區（貢寮、平溪、瑞芳全區及板橋、中和、三重、新莊部分區域）、捷運場站周邊兩百公尺、商圈、行政機關周邊，設置電動機車路邊專用停車格及免費充電的專用格。

交通局統計，目前全國電動汽車共一一六三輛，設籍新北市有一五○輛，全國電動機車共十萬七千八百多輛，設籍新北市有一萬七千七百多輛，新北市現有八十七處停車場，提供二一三個電動汽車專用停車格、三四四個電動機車專用停車格。

吳國濟說，各停車場目前提供電動汽車當日停車一次免費及充電免費，連續停放超過當日廿四時，超過部分的停車費按照公告費率計收，未來將擴大推動到路邊停車格，提供電動汽車前三小時免費，第四小時起依正常費率收費。

電動機車也享有停車場當日一次停車免費，評估在電動機車較多的路段設置專用停車格及充電專用停車格，相關配套計畫正在研擬中。