〈台北都會〉田寮河下週起清淤 2個月完成

2018-01-19

民代抗議 要求還給民眾不臭環境

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市田寮河三年未清淤，去年底清淤卻因含水量太多、太臭，土石方資源回收場拒收淤泥而停工，議長宋瑋莉和多位市議員昨天上午到田寮河岸抗議，要求市府儘速清淤，還給民眾不臭的環境。

基隆市府︰克服技術 將先瀝乾淤泥

市府工務處長張元良表示，土資場是因含水量太高才拒收淤泥，市府已克服技術問題找好暫置場，淤泥將先瀝乾後再運到土資場，下週就進場施工，田寮河全段再兩個月就完成清淤。

市長林右昌昨天也會晤水利署長賴建信，研商基隆晴天截流及建置污水下水道的整體水資源改善方案，提升田寮河、旭川河等水岸環境及親水空間，他請水利署儘速核定基隆的前瞻水環境改善計畫與經費。

宋瑋莉和多位市議員、里長，昨天到田寮河財鼠橋旁抗議，宋瑋莉及市議員張漢土、何淑萍、韓良圻等人指出，基隆是港都，首重水道整治，例行性的疏浚不可少，但林右昌上任三年都未清淤，他承諾在去年底完成，至今仍停擺，要求市府拿出具體作為。

張漢土的服務處、何淑萍的住家就在田寮河邊，兩人表示民眾經常反映河水五顏六色且臭不可聞，一群人在河畔高喊「唬爛市長」、「滿口謊言」，戴起口罩表達抗議。

張元良說，每年都有編列清淤經費，以影響防洪的優先疏浚，田寮河除了短期清淤之外，也爭取前瞻水環境計畫補助，信一路側的污水下水道已完成家戶接管，仁一路側今年也開始接管，預計一○九年完成接管，家戶廢水不再排入田寮河，逐漸改善水質。