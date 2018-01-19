〈北部〉宜縣議員、鄉鎮市長提名登記截止 國民黨6鄉鎮市等嘸人

2018-01-19

6鄉鎮長共8人完成登記

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議員暨鄉鎮市長選舉國民黨候選人提名領表登記作業昨天截止，全縣十二個行政轄區中，有六個鄉鎮市長無人登記，被視為國民黨強勢選區的宜蘭市、頭城鎮，竟都乏人問津；競爭最激烈的羅東鎮長之爭，議員陳鴻禧、吳秋齡完成登記，本月底透過全民調分出勝負。

鄉鎮市長部分，六個鄉鎮共八人完成登記，除了羅東鎮兩人競爭，礁溪鄉也有鄉民代表游三郎、張永德角逐，員山鄉、壯圍鄉、大同鄉、南澳鄉各有一人登記；縣議員方面，十個選區共十四人登記。

宜蘭、頭城現任者實力強

鄉鎮市長無人登記地區，包含宜蘭市、頭城鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉、蘇澳鎮，一般認為，尋求連任的民進黨籍宜蘭市長江聰淵、無黨籍頭城鎮長曹乾舜，基層實力堅強；五結、冬山、三星鄉的選民結構綠大於藍，造成國民黨陣營興趣缺缺，另蘇澳鎮長陳金麟說，仍會以國民黨籍身分參選。

備受矚目的羅東鎮長選情，國民黨籍現任鎮長林姿妙將選下屆縣長，同黨籍議員陳鴻禧、吳秋齡爭取黨內提名，兩人競選廣告遍及羅東鎮，網路戰早已開打，預定本月二十八、二十九、三十日辦理民調，最快三十一日公布提名人選。

羅東縣議員提名 專案處理

縣議員部分，頭城鎮、三星鄉無人登記，至於羅東鎮縣議員提名作業，國民黨宜蘭縣黨部強調，基於選舉整體考量而暫緩啟動，改以專案方式處理。

縣黨部指出，縣內有些地區議員、鄉鎮市長，雖然沒人登記，其實都有適當人選，黨部會繼續協調適合人才出線，超過一人登記會先協調，無法勸退便啟動初選機制，過年前就會完成提名作業。