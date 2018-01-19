〈北部〉花蓮市仁愛街 春節釋200免費停車格

2018-01-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院東部聯合服務中心與國產署協調將閒置國有地改為臨時停車場，其中位於花蓮市區精華地段仁愛街公有地，春節期間免費提供停車。執行長許傳盛說，春節期間有許多遊客到花蓮旅行，配合市區車流高峰，協調國產署同意出資先將仁愛街公有地土地夯實、設置臨時停車格標線，過年期間免費提供二百個停車位讓民眾使用。

拆除公賣局舊宿舍 將整闢成停車場

國產署北區分署指出，仁愛街一○二巷附近過去為公賣局宿舍，已閒置多時、破損不堪，雜草叢生也造成衛生隱憂，僱工拆除仁愛街近四千平方公尺的舊宿舍，規畫成停車空間，未來將整闢、招租為停車場，委由花蓮市公所代管，相關招租作業尚需行政流程時間，因應春節觀光人潮，春節期間先開放免費停車。

仁愛街一○二巷位於花蓮市精華地帶，鄰近多所學校、餐廳、大賣場等，與民國路美食街、花蓮文創園區也相近，停車空間長期不足。許傳盛說，他上任後與國產署合作，積極找出花蓮市區中的閒置國有土地，像是舊東洋廣場後方昔日法院宿舍區、仁愛街舊公賣局宿舍區、台鐵空地等，以「租地不賣地」原則下，開闢臨時收費停車場，一方面增加國庫收入、活化土地，也解決市區停車不足問題。

許傳盛說，特別感謝花蓮市公所提供流動廁所、代為協助相關清潔管理事宜，相信可以紓解春節期間部分停車位需求。另外，民眾關心位於中山路、五權街的台鐵舊宿舍用地，也與台鐵局企劃處長楊正德前往現地會勘，台鐵正加速辦理撥交國產署相關事宜中，國產署也承諾將比照先前的成功模式，與市公所合作，清點閒置空間與土地，活化土地、與民共利。