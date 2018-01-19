〈北部〉香山濕地賞蟹步道 將完工驗收

2018-01-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會市政監督小組昨天前往香山濕地教育園區和新竹公園視察工程進度，其中香山濕地賞蟹步道原本去年就應完工啟用，卻因廠商落跑，導致工程延宕多時，市議會要求市府應檢視工程品質與進度，此外，新竹公園正進行外環步道鋪設及內部猛獸區施工，監督小組也提醒市府各項工程施工應更透明。

新竹市府產發處表示，香山濕地教育園區的賞蟹步道雖廠商落跑，但市府已重新招標，這兩天就會完工驗收，此外，教育園區濕地中心裝修的經費一千兩百萬元、風華再現周邊環境清整一千五百萬元工程，以及堤上步道落日大道賞夕陽等三項工程近期都會陸續開標，全部工程預計七月完工，屆時將同步開放，提供市民賞蟹觀夕陽的大平台及濕地生態教育園區。

市府城銷處強調，目前工程進度都持續進行，市議會監督小組關心的外環步道變電箱遷移及機車停放區和動物園內猛獸區的整修等，都已在持續進行，未來動物園大門會移到食品路上，而外環步道會是長一點八公里、寬三公尺的步道，已在鋪設施工中。

監督小組也走進正在施工中的新竹公園雨水集水區、外環步道機車停放區及動物園內猛獸區的施工區域內，建議外環步道的機車停放區應多設幾處，變電箱遷移日期應與周邊居民溝通，避免造成民怨。

監督小組同時也聽取城銷處長顏章聖說明未來新竹公園百年大道的動線及動物園未來入口處的規劃等，監督小組要求應要有所區隔，百年大道應要能讓市民自由進出，指標也應更明確。