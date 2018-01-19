〈北部〉茶花結合柑橘 寶山端出創意點心

2018-01-19

〔記者廖雪茹／寶山報導〕千嬌百媚的茶花不僅是新竹縣的縣花，也是寶山鄉的鄉花！寶山鄉公所結合茶花和柑橘兩大特產，廿七日將在深井三路的茶花園區，邀請料理達人示範茶花柑橘創意點心，來賓除了現場品嚐，也可以在家自己做，還有千株茶花苗和千張園遊券，以闖關集點方式大放送！

寶山鄉公所昨天為茶花與柑橘行銷活動，安排可愛的幼兒表演暖身。副縣長楊文科、縣議員邱振瑋表示，寶山鄉茶花班的茶花生產技術，堪稱全國數一數二，茶花品種有近千種，產量更是全國最大宗，是名副其實的「茶花村」。

寶山鄉長邱坤桶表示，千變萬化的茶花，花季從每年十月到翌年四月，深井三路佔地一百公頃的茶花園區，即擁有近五百種品種。

而冬季特產的柑橘，全鄉有二百四十多公頃種植面積，遍佈油田、三峰、寶山等村，種類繁多，包括椪柑、桶柑、帝王柑等約十八種品項。

邱坤桶說，今年活動以「花開桔利遊寶山」為主題，邀請料理達人結合茶花和柑橘製作一百份創意點心，提供民眾現場教學及品嚐。當天還準備一千株茶花苗和一千張園遊券，透過闖關集章活動分送給遊客。

現場除有農特產品、柑橘、客家美食及苦茶油展售促銷攤位，還安排幸運彈珠台遊戲、魔術秀、金典歌曲演唱等精彩表演。

寶山鄉農會總幹事陳信良表示，配合茶花和柑橘產季，二月廿四日將舉辦橘子嘉年華舞動活力路跑活動，邀請跑友沿雙林路欣賞農村田園風光。