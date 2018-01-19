〈北部〉竹縣鳳山工業區 擬售4塊廠房用地

2018-01-19

邀電子零組件或電腦周邊產業進駐

〔記者黃美珠／竹縣報導〕啟動開發作業近十年、卻始終只聞樓梯響的新竹縣鳳山工業區本月底將有重大進展！因為縣府國發處將公告招商，辦理區內四塊廠房用地約三點四公頃多的出售作業。縣府國際產業發展處表示，歡迎電子零組件或電腦周邊相關產業進駐外，這些業者還須符合在製程、或生產的清潔技術方面要低耗能、低污染者才具進駐資格。

月底公告招商 已有業者表示興趣

縣府廿九日辦理鳳山工業區第一次公告出售相關事宜，公告期間是卅天，計畫在四月底確認有哪些廠商可以取得土地。合格申購用地的廠商，在完成土地移轉登記後一年六個月內必須取得建照且申報開工，三年內取得使用執照且完成工廠登記。

成效如果不錯，下一批約近七公頃面積的生產事業用地，將接著於今年四月中辦理公告出售，並於三個月後完成土地招商事宜。

國發處表示，縣府近年積極招商引資卻發生新竹工業區內的廠房用地不夠。在北部工業用地不多下，到目前為止，鳳山工業區有廠房用地要出售的訊息已經吸引六、七家業者表示興趣。

不過正式的公告還要再等十天左右，因此月底真正辦理公告後會有多少業者參與申購？還有待觀察。屆時如果想要爭取的人多，縣府國發處會先審查是否符合前述資格，如果僧多粥少，該處將進一步採評選制度決定。