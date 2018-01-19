〈北部〉售票不如預期 親愛愛樂力邀支持

2018-01-19

去年獲維也納青少年音樂大賽冠軍

〔記者黃美珠／竹縣報導〕去年榮獲維也納青少年音樂大賽弦樂合奏世界冠軍的南投縣仁愛鄉「親愛愛樂」弦樂團「盛夏的孩子」音樂巡演，本週末將在新竹縣立演藝廳登場，可惜三場售票不如預期，廿日晚和廿一日下午場仍有空位。由於該團主要靠售票和CD等周邊產品收入維持運作、且提供團員升學所需的學雜費等，期待各界踴躍買票進場，給優質音樂團體永續發展的支持。

「親愛愛樂」弦樂團指導老師陳珮文說，今年是該團成軍的第十一年，目前包含培訓中的練習生在內總共有九十名團員，最小的只有四歲大，最大的已經就讀大一。

支應團員學雜費及生活費 仍有缺口

由於這些孩子本身在音樂藝術領域有天賦，所以國中以後幾乎都前進中、彰地區的國高中音樂班就讀，大學也念相關的學系。因此一個學年學雜費、樂器以及生活費就要高達一千九百萬，在沒有官方補助下，他們就靠巡演的收入，或銷售該團演出CD等周邊商品來因應，然而今年迄今只有約一千一百萬，非常需要大家支持。

陳珮文說，他們從去年十二月三日在台中開演「盛夏的孩子」這齣舞台音樂劇以來，新竹是巡演的第二站，二月底則將接棒在台北演出。

新竹巡演 週六日還有500多座位

雖然台中滿座，台北的票也已全部賣光，但是新竹縣本週六的晚場、和週日的午場銷售卻不如預期，兩場還有五百多個座位虛位以待中，讓支持者不免焦慮。

演孩子艱辛的學琴、求學故事

陳珮文說，「盛夏的孩子」講的都是「親愛愛樂」團員們真實經歷過的故事。有孩子在父親驟逝後一度徬徨，靠著音樂才領他走出人生的迷霧森林。有孩子因生活困頓卻堅持要繼續學琴，哪怕一餐只吃卅元炒麵，也甘之如飴。

劇中也帶領大家去認識「親愛愛樂」求學、求知之路的困難和艱辛。世人眼中壯麗的台灣山河，往往一朝面臨颱風就整個土石變色，讓他們在沒水沒電下依舊要努力生活、學習。

陳珮文說，這齣舞台音樂劇全長一個半小時，用十一首全新創作的歌曲呈現，總共分成序曲、九個篇章以及尾聲，歡迎大家欣賞。