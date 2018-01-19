〈北部〉《桃園》當年耳聞醫療不足 聯新醫療集團尼泊爾義診10年

2018-01-19

一年去兩次 診治病患兩萬人次

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕聯新國際醫療集團從二○○七年起派遣醫護人員前往尼泊爾義診，也在當地建立「聯新尼泊爾期望醫療中心」，十年來服務當地病患逾兩萬人次。集團執行長張煥禎說，將持續推動醫療在當地深耕的永續目標。

回顧過去十年，擔任聯新尼泊爾期望醫療中心院長的壢新醫院資深副院長許詩典說，二○○七年，張煥禎熟識的一名體育大學學生前往尼泊爾奇旺區的喬哥地登山，返國後告知當地醫療資源缺乏的景況，張當下允諾會前往尼泊爾進行義診。

天黑病人不願離去 得摸黑續診

同年四月廿七日義診醫療團抵尼泊爾，許詩典說，他們每天從日出到夕陽西下都要看診，還常常得摸黑在沒電的環境中看診，才看得完所有病患。

去年引進行動服務 長輩受益大

此後，壢新醫院每年都組團前往尼泊爾義診兩次，二○一四年「聯新尼泊爾期望醫療中心」成立後，也持續派遣醫護輪流前往駐點診療病患。許詩典說，醫護人員去年十一月間進入尼泊爾山區進行「行動醫療服務」，途中遇見一個年輕人背著奶奶要下山就醫，當下為奶奶進行檢查，發現是因腎臟疾病而無法正常排尿，導致雙腿腫脹、無法行走，經醫護人員的處置與投藥，老奶奶的症狀很快就獲得緩解。

許詩典說，這對嬤孫不斷向醫護們道謝，讓他們深深感受到「自己的付出，原來對於尼泊爾民眾來說，是如此重要」。

添超音波儀器 醫護來台學操作

十年的義診，獲得外交部支持，透過「尼泊爾地震賑災專戶民間善款」經費，協助聯新尼泊爾期望醫療中心購置一部超音波檢查儀器，用於幫助尼泊爾孕婦們的產前檢查，張煥禎表示，希望能強化當地民眾的健康識能、提升孕婦生產安全，降低新生兒死亡率。

聯新國際醫療集團安排尼泊爾的六名醫護人員來台，昨天開始在壢新醫院進行為期一個月的婦產科超音波、產後照護與慢性病預防等訓練，讓他們返回尼泊爾後，擔任衛教種子。