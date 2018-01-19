〈北部〉台鐵專列遊花有「票房」 業者首推鐵＋酒

2018-01-19

34家飯店業者推促銷方案

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵北迴線由於軌道運輸容量不足，造成花蓮、台北間車票經常一票難求，連帶影響觀光客到花蓮旅遊意願，花蓮縣立委蕭美琴去年成功爭取「觀光專列」，花蓮縣旅館商業同業公會昨聯合旅遊、名產業者召開「洄瀾之心」觀光專列記者會，推出「住房加車票」的套裝行程優惠，希望解決觀光客難訂票的問題。

為了打響花蓮首次「鐵＋酒」的旅遊模式，花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，有三十四家飯店配合推出「兩人成行，每人最低一千四百九十九元起」的促銷方案，從二月十日到三月底前，提供平日限量的房間，全縣有合法登記的旅館、飯店、民宿二千多家業者，都可以自行推出「鐵＋酒」促銷方案，讓旅客到花蓮就像是出國，早早就可規劃行程並預購車票、住宿與遊程，不用提心吊膽憂心買不到車票。

可訂購今年任一日期行程

陳義豐說，到花蓮旅遊最常被詬病的就是交通不便、車票難買、訂房不易，常因訂不到車票而打退堂鼓，也因無法分配資源造成大家都要搶購車票，形成遊客與返鄉者間的衝突與抱怨。這次由交通部觀光局、台鐵局協助，第一次由民間成功標租台鐵專列作為觀光專車，提供類似航空公司機票加酒店的方式，將台鐵車票＋酒店一起販售，且無十四天內的訂票限制，現在起就可以訂購今年任一日期的行程。

「洄瀾之心」下月10日起首航

陳義豐說，觀光專列取名「洄瀾之心」將自下月十日起首航，每天上午八時五十七分由台北車站發車直達花蓮，下午五點卅分花蓮車站發車返回台北，中途各站均不停靠，有意搭乘的國內、外遊客，可透過各大旅行社、各大飯店或是花蓮合法的民宿業者購買住宿加車票的套餐服務，完成購票程序後，需前往台北火車站大廳的「易遊網服務櫃台」取票，無法在台鐵車站的售票櫃台或台鐵網站購、取車票。