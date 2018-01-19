〈北部〉無牌業者濫倒 烏石港停車場淪垃圾場

2018-01-19

不肖業者偷倒15噸營建廢棄物

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港兩座公有停車場，遭人摸黑偷倒十五噸營建廢棄物，環保局查出是無照的事業廢棄物處理業者所為，開出六千元罰單，並依違反廢棄物清理法移送法辦，偷倒的營建廢棄物已由業者漏夜清除。

烏石港有兩座由縣府農業處維護管理的公有停車場，共三千多坪，地面劃設停車格，平常使用率不高，不肖業者屢屢在此偷倒廢棄物，去年八月頭城鎮公所接獲舉報，指該處被偷倒廢棄家具，前天又有人檢舉，出現廢紙箱、廢塑膠、廢水電材料、廢裝潢木材、廢磁磚塊、土石，合計約十五噸。

業者漏夜清除 環局開罰、送辦

頭城鎮公所通報環保局處理，稽查人員依民眾提供的車牌號碼，找到偷倒廢棄物業者，前夜業者已運走廢棄物。鎮長曹乾舜昨天到場勘察，現場仍遺留許多家用廢棄物，呼籲各界發揮互助精神，提供線索事證，協助公部門剷除環境害蟲。

環保局循線調查，偷倒業者未領有廢棄物清除許可文件，卻從事事業廢棄物清除工作，隨意棄置廢棄物，已違反廢棄物清理法第四十六條規定，除了罰款，也將移送地檢署偵辦。

除了營建廢棄物，周遭地區另有廢家具、廢彈簧床等家用廢棄物。環保局認為，這些棄置物應有地緣關係，已調閱監視器畫面，調查是何人所為，再依法裁處。

縣府農業處說，烏石港停車場在民國一百年有做綠美化，因使用率不高，屢被偷倒垃圾，不排除在停車場主要路口設護欄，也將評估是否轉作其他用途。