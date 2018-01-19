〈北部〉國中小校外人行道 頭份砸1600萬改善

2018-01-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市四所國中小校外人行步道，因鋪面多處凹陷積水，種植的黑板路樹也因生長過大，樹根隆起破壞基座，毀損路面及街道，另部分設有卵石的步道，因凹凸不平身障人士難通行，經頭份市公所全盤規劃後，向內政部營建署申請一千四百萬元補助，並自籌兩百萬元配合款，將進行全面改善，提供友善的人行環境。

頭份市後庄國小分校預定地，圍牆外人行步道久未修繕，路面凹凸破損，種植的黑板樹樹根生長隆起，破壞石磚基座及路面，也缺乏無障礙步道；僑善國小校門廣場則因地勢低窪，遇雨天易積水，人行步道也與車道沒有分隔，學生行走有安全疑慮。

蟠桃國小的外圍人行道，則與路面高低落差過大，原有鋪面破損隆起情形，且缺乏無障礙通行空間；建國國中靠近路側的花圃已無植栽，既有的卵石步道不但多處凹陷破損，高低不平不利於身障人士通行。

頭份市公所為改善學童及行人用路安全，預計先將後庄國小分校外圍步道依照校本部的步道樣式，統一街道景觀，並將原種植的黑板樹，改為方便維護的開花性灌木植栽；另規劃增高僑善國小的人行道高度，並在人行道與車道間種植矮樹，保障學童通行安全。

蟠桃國小毀損的路面，則將改鋪設止滑效果較佳的高壓磚，另於進出口設置無障礙通行空間；建國國中外圍既有的卵石步道也將全面拆除，改以平整度高的高壓磚面，打造友善身障者通行空間，並增加灌木植物，提升美觀。

頭份市長徐定禎表示，學區人行道改善工程，總計長度約一點五公里，近期將發包施工，預計於十月完成，提供友善的人行環境，保障學子們上下學安全。