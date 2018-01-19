〈北部〉《桃園》車牌註銷還趴趴走 市府拖吊、拆牌

2018-01-19

首日執法 註銷車還欠繳停車費

〔記者陳昀／桃園報導〕許多民眾將車牌註銷後沒繳回，持續開車「趴趴走」，據桃園監理站統計，桃園市約有二萬二千多張註銷牌照沒繳回，許多車還掛著路上跑，市府交通局為此將註銷牌號資料登入停車管理系統實施稽查，昨日第一天上路，一早就在桃園區寶慶路發現首輛懸掛已註銷車牌半年餘的「×××-0××5」銀色小客車，這輛車還欠繳停車費八九○五元，立即加以拖吊、拆牌。

監理站每月提供清冊給交通局

市府交通局專門委員林乾傳表示，桃園監理站每月會提供註銷車牌車輛清冊給交通局，這些資料都會輸入停車管理系統，路外停車場的車牌辨識系統或路邊停車收費員輸入車號資料時，「欠繳停車費逾一萬元」、「車牌被註銷」等資訊都會立刻呈現，系統也會即時發送訊息給交通局、市警局交通警察大隊與桃園監理站，會同前往取締、扣牌。

新竹區監理所桃園監理站站長林正郎說，車牌被註銷的主因是為逾期檢驗超過半年，或車主死亡後繼承人一年內沒過戶。註銷後車主應繳回牌照，否則不但車輛性能堪慮，行駛時若發生意外，追查難度也高。

被查扣車 車主除罰鍰還須補稅

林正郎說，許多車主沒有繳回牌照，想藉此規避牌照稅、燃料稅，但一旦被查獲，除了扣牌，還會處三千六百元至一萬零八百元的罰鍰，更會責令補稅。

交通局停車管理工程科股長鄭光漢指出，交通局去年十一月起與行政執行署桃園分署合作，透過停車管理系統查扣停車費欠費車輛，截至目前已讓四十六名欠繳停車費車主清償，追回六十二萬六五二二元欠費。

他說，這項合作已查扣九輛積欠停車費大戶的車輛，其中有四輛被拍賣，拍賣所得用以清償停車費、拖吊及移置保管費用，剩餘的才會依法提存，但遭強制拍賣的車輛通常價值不高，餘額都不多。

下一階段 追查欠稅車輛

林乾傳表示，因與行政執行署桃園分署的合作成效良好，市長鄭文燦已指示擴大整合各機關業務，下一階段會與地方稅務局合作，追查欠稅車輛。